Negozi e ristoranti di Lugo tra aperture, asporto e consegne a domicilio

Chi con le consegne a domicilio, chi con la nuova possibilità di servizio d’asporto e chi ancora è aperto al pubblico perché tra gli esercizi considerati necessari. I negozi del Consorzio dei commercianti e artigiani di Lugo continuano le loro attività anche in questo periodo di emergenza per continuare a garantire il proprio servizio.

Dopo le recenti ordinanze che hanno consentito la ristorazione con asporto, diversi locali del Consorzio AnimaLugo hanno riaperto con questa nuova modalità, che prevede il ritiro in negozio. La pasticceria bar Tazza D'Oro️ è aperta dalle 7.30 alle 12.30 e prosegue il servizio di consegne a domicilio. Al Boario Cafè&Bistrò è possibile prenotare la colazione o il pranzo sia con la consegna a domicilio che con asporto, il locale è aperto dalle 7.30 alle 16. Nuove proposte con menù del giorno e ritiro nel locale per il ristorante Zambra, che propone anche le consegne a domicilio nel fine settimana solo su precedente richiesta; Bar Pasticceria Tiffany prosegue le consegne a domicilio ed è aperto per l’asporto dalle 7.30 alle 14.30. Anche l’hotel Ala d'Oro riapre a pranzo con consegna a domicilio e asporto, mentre La Granadilla ha pensato a un menù del giorno da prenotare con consegna a domicilio e asporto. Al Chicco d’oro Café dalle 6 alle 13 è possibile farsi consegnare a casa oppure ordinare e ritirare colazioni, spuntini e pranzi. Servizio d’asporto anche per il Ristorante pizzeria Q35, aperto tutte le sere dalle 18 alle 22 e la domenica a pranzo dalle 12 alle 14. Tra le attività di bar, ristorazione e vendita di alimentari che continuano il servizio di consegna a domicilio ci sono Lug dla Rumàgna con la consegna di birre artigianali; Lug - La Birreria del Pavaglione con la consegna a domicilio di birre in bottiglia e pasta fresca; Vineria Rossini e Jolly Lugo. Consegna a domicilio anche per Flexi Dischi sul loro sito e Ghibli Pelletterie.

A questi si aggiungono i locali che, essendo tra le attività ritenute necessarie, sono aperti al pubblico. L'Angolo dei Desideri - Casa del caffè è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (giovedì pomeriggio chiuso). È possibile anche richiedere la consegna a domicilio prenotando. Sfumature di Caffè è aperto il lunedì dalle 15.30 alle 19.30 e da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 ed effettua la consegna a domicilio con prenotazione. Crai La Fornace e Crai Pagliuti mettono a disposizione il servizio di consegna della spesa a domicilio tramite il sito. Foto Ottica Dino Marangoni è aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 (lunedì mattina chiusi) ed effettua anche consegne a domicilio, mentre Foto Ottica Nerio è aperta il lunedì dalle 16.30 alle 19 e da martedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. L’orologiaio di Cornacchione Mattia effettua riparazioni di orologeria e gioielleria in negozio e Rustichelli Color è aperto dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 (lunedì mattina chiuso). Profumeria Roseman è disponibile per consegne a domicilio ed è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, giovedì pomeriggio chiuso. Profumerie Sabbioni dà la possibilità di acquistare online, il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Profumeria Brunella è disponibile sul sito e in negozio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, giovedì pomeriggio chiusi. Infine, la tabaccheria Angolo della Fortuna è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.30.