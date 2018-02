Energy drink alla cannabis, 'Canapida' e anche prodotti per animali: apre un nuovo negozio

Non si placa la "canapa shop mania" nel ravennate: dopo l'apertura dei negozi di Ravenna, quello di Marina di Ravenna e quello di Cervia, proprio a Cervia ha da pochissimo aperto un nuovo store che vuole specializzarsi nella produzione, e non solo nella rivendita, di prodotti a base di canapa.

"Abbiamo deciso di investire in questo settore perchè crediamo possa dare tanto, soprattutto in Italia, il secondo paese in Europa (dopo la Francia) per il consumo di canapa - spiega Luca Tavone, 27enne di Gatteo Mare che insieme all'amico Marco Marando, coetaneo torinese, il 12 febbraio ha aperto il primo "Hemp store" di Cervia in via Cavour 1, a due passi dal Museo del Sale - Abbiamo aperto qui a Cervia perchè si era liberato questo locale in un ottimo punto di passaggio e perchè è una città che ha una bella 'piazza', sia d'inverno che d'estate".

L'idea che Luca e Marco vogliono far passare attraverso il loro store è quella di un negozio naturale e bio: "Anche l'arredamento è stato studiato a lungo - racconta Luca - non volevamo risultare nè aggressivi nè volgari, ad esempio riempiendo le pareti di foglie di cannabis". I due giovani puntano molto sulla produzione e sul chilometro zero, attraverso la collaborazione con attività del territorio: "Abbiamo la farina di canapa di un produttore di San Mauro Pascoli, ma anche la "Cannabis energy drink", birra, pasta, biscotti, cioccolato e vino alla canapa. A breve inizieremo a produrre una linea di caffè e una di tisane, mentre abbiamo già lanciato la "Canapida", ovvero tre tipi di piadine artigianali prodotte in un laboratorio di Gatteo Mare con la farina di San Mauro Pascoli: c'è la piadina classica, quella sottile per fare la 'pidaza' (un mix tra una piadina e una pizza) e una più croccante da mangiare tipo pane carasau". Oltre ai prodotti enogastronomici è possibile acquistare le classiche infiorescenze, l'olio di cbd prodotto da loro e prodotti di cosmesi molto particolari, come la linea di shampoo e balsamo per animali contro i parassiti.

"I nostri clienti, forse mossi dalla curiosità, vanno dai 18enni fino agli anziani - continua Luca - Ma è soprattutto la fascia dei 30enni che acquista: persone a cui piace rilassarsi nel proprio ambiente". Più che di moda, i proprietari dei negozi parlano di "acquisizione di consapevolezza", di "apertura di mentalità", rispetto a un passato in cui "la canapa è stata molto bistrattata": "Non temiamo la concorrenza degli altri negozi perchè ognuno ha i suoi prodotti e le sue infiorescenze - conclude Luca - Vedremo come andrà: noi abbiamo cercato di dare un'identità al nostro negozio, e credo che sul mercato ci sia spazio per tutti".