Nei camerini a strappare le placche anti-taccheggio: due donne denunciate

Due cittadine marocchine, residenti a Brisighella e regolari sul territorio nazionale, sono state denunciate dai poliziotti del Commissariato di Faenza per furto aggravato in concorso. Le due donne sono state sorprese all’interno di un esercizio pubblico del Centro Commerciale “La Filanda” da personale della sicurezza del negozio, che le aveva notate, dopo essere entrate all’interno di un camerino per la prova indumenti, sottrarre furtivamente alcuni capi di abbigliamento e danneggiarne le placche antitaccheggio, per poi occultarli all’interno delle loro borse.

Solo all’arrivo dei poliziotti le due donne consegnavano i capi di abbigliamento asportati con altrettante placche danneggiate, per un valore totale di 150 euro di merce; da un accurato controllo effettuato dagli agenti, all’interno della borsa di una donna, venivano rinvenute anche le forbici verosimilmente utilizzate per il taglio delle placche. I poliziotti hanno quindi proceduto al sequestro delle forbici e dei capi di abbigliamento, con le relative placche danneggiate, mentre le due donne sono state denunciate per furto aggravato in concorso. La posizione di entrambe le straniere è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’eventuale applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale.