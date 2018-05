Nei supermercati riparte la raccolta di beni di prima necessità

Sabato 5 maggio dalle 9 alle 19 ritorna “Dona la spesa”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che permette di raccogliere beni di prima necessità. Tre i punti vendita da presidiare assegnati all’Associazione cervese “Un Posto a Tavola”. In una logica di collaborazione e di rete, si è deciso di coinvolgere anche altre realtà locali con cui dividere quanto si raccoglierà. Pertanto, il punto vendita Coop di via Mazzotti verrà gestito dai volontari di “Un posto a Tavola”, dell’Emporio Solidale e degli scout cervesi, quello della Coop di viale Roma dai volontari della Parrocchia di Savio mentre quello della Coop Teodora di Ravenna verrà presidiato dai volontari della Caritas Diocesana di Ravenna, che redistribuirà successivamente i prodotti alle varie Caritas Parrocchiali presenti in Diocesi. I prodotti maggiormente ricercati (per Mensa Amica e l’Emporio Solidale) attualmente sono olio, tonno, prodotti per l’igiene della persona e della casa.