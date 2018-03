Nel 2017 oltre 2mila presenze: riapre a Pasqua l'albergo Antico Convento San Francesco

Riapre i battenti a Pasqua, dopo la prima stagione della nuova gestione, l’albergo Antico Convento San Francesco, nello storico complesso di proprietà del Comune di Bagnacavallo. Dal 28 marzo sarà perciò possibile soggiornare nuovamente nella struttura alberghiera, ulteriormente rinnovata dopo gli interventi eseguiti nel 2017. Si aggiungono infatti due nuove camere comfort a quelle realizzate in occasione dell’inaugurazione, tutte dedicate al territorio o al complesso conventuale in maniera diversa e caratterizzata da colori e arredi ad hoc. Le stanze Febbrifugo Ippocastano e Gingko Biloba affiancheranno quelle che già gli ospiti hanno potuto apprezzare: Erbe palustri, Melo cotogno, Dolce fico, Vitis 1753, Lunaria e Candida rosa. C’è inoltre la possibilità di soggiornare nelle camere multiple con letti a castello.

Nel 2017 l’albergo ha registrato oltre 2.200 presenze da trenta diverse nazioni. "Il primo anno è stato un banco di prova per noi e un’occasione unica per mettere in pratica la nostra idea di ospitalità - commentano i gestori della struttura, Fulvia Damiani e Paolo Camprini -. Affrontiamo questa nuova stagione con tanta energia e molte proposte, che affiancheranno alla più tradizionale attività ricettiva una serie di eventi che apriranno la struttura a tutti.» La struttura in questi giorni sta ospitando un gruppo di giovani provenienti da Cipro, Spagna, Italia, Francia, Polonia, Romania e Macedonia nell’ambito del progetto Step Eu Up, ideato dall’associazione Bel Quel e sviluppato grazie al programma Erasmus+.

L’albergo Antico Convento San Francesco offre un servizio di prima colazione, salette relax, bar, ambienti comuni con servizio wi-fi gratuito e parcheggio riservato. Inoltre a disposizione degli ospiti c'è parte del suggestivo chiostro del complesso in cui nelle serate estive sarà possibile fruire di un ricco programma di eventi. L’apertura dell’Antico Convento San Francesco va da Pasqua a metà ottobre; nel restante periodo dell’anno è possibile soggiornare su prenotazione e in occasione delle festività.