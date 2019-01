Nel baule dell'auto nasconde una mazza da baseball: denunciato

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno denunciato a piede libero un 25enne somalo, già noto alle forze dell'ordine, residente nel ravennate, con l'accusa di "porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere". In seguito ad un controllo stradale in via Circonvallazione Canale Molinetto nella nottata tra lunedì e martedì, gli agenti della Volante hanno rinvenuto nel baule dell’auto una mazza da baseball. L'individuo non ha saputo fornire valide giustificazioni circa il possesso della mazza da baseball. Al termine delle formalità di rito l'oggetto è stato sequestrato, mentre l'uomo indagato.