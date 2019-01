Nel "curriculum" furti e droga: per lui si aprono le porte del carcere

Giovedì pomeriggio i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un 33enne ravennate. L’uomo, secondo gli inquirenti, si sarebbe reso responsabile di furti e diversi reati in materia di sostanze stupefacenti negli anni scorsi. Il Giudice, al termine dei vari iter processuali, aveva emesso la condanna definitiva a carico del 33enne per scontare un residuo di pena di quasi due anni di reclusione. I Carabinieri di Ravenna giovedì lo hanno rintracciato in centro e, dopo gli accertamenti di rito, lo hanno accompagnato al carcere di Port’Aurea, dove sconterà la pena.