Nel Magazzino Darsena la 'piazza coperta' di Cervia: ristoranti, musica e anche una spa

E' stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione del Magazzino Darsena di Cervia. Le opere di rifunzionalizzazione del Magazzino Darsena hanno un costo complessivo di 6.300.000 euro. I lavori saranno realizzati in due stralci funzionali in un’unica procedura di gara.

"L'intervento procede in maniera spedita come da crono-programma - commenta il sindaco Luca Coffari - Abbiamo approvato il progetto definitivo degli interventi, i cui lavori saranno appaltati nei prossimi mesi per iniziare il cantiere entro questa primavera e terminarli per l'estate 2020. La definizione del progetto è stata fatta di concerto ed in grande sinergia con Leo Cavalli (visionaire, fonoprint, New age) che con la sua idea imprenditoriale si è aggiudicato il bando per la gestione dell'immobile e finanzierà gli arredi interni, l'illuminazione artistica e l'area esterna; mentre il Comune e la Regione finanzieranno il recupero strutturale ed impiantistico. Ottima anche la collaborazione con la Sovrintendenza e gli altri enti preposti con i quali stiamo lavorando per recuperare questa splendida struttura. Grande attenzione infatti verrà data alla valorizzazione dell'opera interna di de Carlo, all'impiantistica tecnica che sarà praticamente nascosta con l'obiettivo di toccare meno possibile la struttura monumentale. Con l'idea appunto di una grande piazza coperta della città, con enogastronomia di qualità, musica, moda, benessere, area per convegni ed eventi culturali, aperta 365 giorni all'anno. Questo intervento che dialogherà anche con l'acqua e sarà raggiungibile via barca, darà un ulteriore svolta a tutta la città, con un contenitore di livello europeo".