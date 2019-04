Nell'album di figurine del Giro d'Italia anche il Mausoleo di Teodorico 'rosa'

Fervono i preparativi per la 102esima edizione del Giro d’Italia, che dall’11 maggio tornerà a gareggiare sulle strade della penisola. E, a pochi giorni dal via della prima tappa da Bologna, la Panini lancia in edicola la collezione “Panini Giro d’Italia 102”, dedicata alle squadre e ai protagonisti della mitica Corsa Rosa.

La raccolta contiene anche le figurine dedicate alle località sedi di partenze e arrivi di tappa, e sabato una maxi-figurina dedicata a Ravenna sarà consegnata alle autorità locali, in occasione di un evento a Palazzo Rasponi dalle Teste (alle 20) per la presentazione della tappa del Giro. La novità di quest’anno, infatti, è la sezione dedicata a tutte le località italiane che ospiteranno partenze e arrivi di tappa: 36 figurine ritraggono un monumento o un punto d’interesse simbolico di ogni singola località, illuminato di rosa per celebrare la partecipazione al Giro d’Italia 2019.