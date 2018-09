Nell'Antico Convento nasce l'Accademia per insegnare scienze olistiche

Nell'Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo è stata presentata venerdì mattina l’Accademia Evoluzione Globale, un’associazione affiliata Aja e Csen e accreditata Sinape che dal mese di ottobre inizierà il suo percorso di studi. Composta da "analogisti spirituali", l’Accademia formerà i nuovi professionisti delle scienze olistiche e delle discipline energiche quantistiche garantendo agli allievi un'abilitazione certificata.

"Il mio obiettivo - spiega la presidente Monica Anjali Alzini - è quello di realizzare desideri, o meglio spiegare all'essere umano che, come dimostra la nascita di questa accademia a Bagnacavallo, i desideri possono diventare materia perché i nostri sogni non sono altro che il profumo dei progetti dell'anima". La scuola è strutturata come una vera e propria accademia, anche se i corsi sono “ciclici”, ovvero è possibile iscriversi in ogni momento dell’anno. Al termine dei corsi, gli allievi diventeranno “evolutori” e – attraverso l’istituzione di un albo professionale di categoria (L.4/2013) – potranno esercitare la loro opera, dispensando consigli e applicando metodi metafisici imperniati sul mantra del “conosci te stesso”. Il corso ha una durata di tre anni al termine dei quali è previsto un quarto anno facoltativo di specializzazione in quattro tematiche differenti: Colore, Suono, Tocco ed Essenza.

Quattordici docenti accreditati insegneranno diverse materie olistiche, come la ricerca dei talenti, reiki e acque cristallizzate, geomanzia, meditazione, i sette raggi, leggi fisiche universali, terapia vibrazionale, angelologia, kinesiologia emozionale, voce e corpo. Nello specifico, sono previsti corsi sulle leggi fisiche cosmiche universali tenuti direttamente dalla presidentessa dell'accademia Monica Anjali Alzini, facilitatrice dell'evoluzione dell'essere da oltre 20 anni studiosa della scienza animica, master reiki e curandera dell'anima. Tra gli altri docenti, la dottoressa Laura Benvenuti terrà il corso “Voce e cura”, Claudia De Matteis (creatrice dello Spiritual Festival) terrà un corso intitolato "Gate Mandala 144", Susanna Zanardi si occuperà di “Animali di potere” ed Eros Zannoni si occuperà invece di “Kinesiologia emozionale dell’anima”.