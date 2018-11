Nell'ex colonia sul mare nasce un albergo: nuova vita alla città

Scadono il 27 novembre i termini per partecipare al bando dell’ Agenzia del Demanio di locazione di valorizzazione “Fari torri ed edifici costieri 2018” relativo all’ex Colonia Onfa (Opera nazionale figli aviatori) a Punta Marina Terme. Il bando rientra tra quelli previsti in varie regioni italiane per la valorizzazione a rete dei fari e di altri immobili pubblici che si trovano in prossimità della costa.

La gara per l’assegnazione in concessione a privati intenzionati a riqualificare l’immobile è rivolta a tutti gli operatori che possono sviluppare un progetto dal potenziale elevato, a beneficio della collettività, che favorisca la messa in rete del sito, migliorandone la fruizione pubblica e dando vita a un circuito in grado di sviluppare un modello di accoglienza turistica non solo dal punto di vista ricettivo, ma anche attraverso attività formative, di natura sociale e culturale e di scoperta del territorio. L’affitto della struttura è previsto per un massimo di 50 anni.

