Nella lite in strada spunta una mazza da baseball, un arresto e un denunciato a piede libero

Nuovo aggiornamento per la lite che, nella giornata di giovedì, si è scatenata in via Missiroli e nella quale era spuntata anche una mazza da baseball. Era stato necessario l'intervento delle Volanti della polizia di Stato per riportare alla calma le tre persone che litigavano furiosamente. In particolare, un 30enne ravennate già noto alle forze dell'ordine aveva iniziato a discutere con un 42enne ivoriano, anche lui uscito da poco dal carcere per rapina e nuovamente finito nei guai per spaccio. A dire dell'italiano, la presenza dello straniero aveva spaventato la propria madre e, dalle parole, era poi passato ai fatti iniziando a brandire una mazza da baseball. L'arrivo degli agenti aveva scongiurato il peggio e, alla fine, l'ivoriano è stato arrestato per la violazione ripetuta degli obblighi della misura cautelare al quale era sottoposto mentre, il ravennate, è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere.