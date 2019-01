Nella lotteria di Sant'Antonio in palio un maiale, Enpa: "Scelta di pessimo gusto"

Il 17 gennaio si è festeggiata la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Il Santo è raffigurato in compagnia di varie specie di animali, ma sempre e in prima fila appare un maialino. "L’immancabile presenza del porcello ai piedi di Sant’Antonio ne fa la bestiola prediletta del Santo - spiegano dalla sezione ravennate di Enpa, l'ente nazionale di protezione animali - Non senza una spiacevole sorpresa, abbiamo appreso che a Filetto, proprio il 17 gennaio, si è svolta una lotteria il cui primo premio era un maiale. Senza farne una questione di vegetarianesimo, abbiamo trovato inopportuno e incomprensibile come per festeggiare Sant’Antonio Abate si sia messo in palio un animale e nella fattispecie proprio un suino, al quale il Santo non avrebbe di certo voluto “fare la festa”. Citiamo l’episodio perché lo troviamo di pessimo gusto, specialmente in una giornata nella quale tanti detentori di animali si sono recati nelle chiese per far benedire le bestiole. E' bene poi ricordare che l’articolo 12 comma 1 del “Regolamento per la tutela ed il benessere animale” del Comune di Ravenna, recita: “Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. Gli animali vivi non possono essere posti in premio nelle fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici”. Sarà quindi nostra cura intervenire presso le Autorità competenti allo scopo di accertare le modalità che hanno caratterizzato la lotteria e se è stata violata la norma".