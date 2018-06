Nella spaccata al negozio si ferisce col vetro: trovato il colpevole, era ferito a un braccio

Martedì Polizia e Carabinieri hanno arrestato, durante un'operazione congiunta, un 18enne per tentato furto aggravato, ritenuto responsabile della spaccata avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in un negozio d'abbigliamento della città.

Nel cuore della notte le Gazzelle dell’Arma e le Volanti della Polizia sono state inviate in un negozio di abbigliamento di via Circonvallazione Canale Molinetto, dove era scattato l’allarme. La tempestività dell’intervento delle Forze dell’ordine ha fatto desistere il ladro che, per darsi rapidamente alla fuga, ha abbandonato sul posto un flessibile e un trapano nonché svariate migliaia di euro di refurtiva, già pronta per essere trasportata in alcuni sacchi. Nell’accedere dalla vetrata infranta, poi, il malvivente si è procurato dei tagli lasciando sul posto tracce di sangue. Dopo poco gli investigatori hanno trovato, in via Trieste, un giovane che procedeva spedito in bicicletta; il ragazzo, vistosi braccato, avrebbe tentato di opporre resistenza ma, una volta bloccato, è risultato avere un taglio in un braccio e uno zainetto con altri attrezzi da scasso.

Considerati gli elementi raccolti dagli investigatori, il ragazzo di etnia Rom già noto per furto e scasso è stato dichiarato in stato di arresto. Martedì mattina, con l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, in attesa della prossima udienza.