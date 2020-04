Nelle farmacie di Cervia si distribuiscono altre mascherine gratuite

Da giovedì è prevista una seconda distribuzione gratuita delle mascherine nelle farmacie del territorio di Cervia, che prevede la consegna di due mascherine a persona. Saranno consegnate negli stessi punti di distribuzione e nello specifico: Farmacia Bedeschi, Cervia; Farmacia Madonna del Mare, Cervia; Farmacia Comunale n.1, Pinarella; Farmacia Comunale n.2, Malva; Farmacia Castiglione, Castiglione di Cervia; Farmacia della Pieve, Pisignano; Farmacia Centrale, Milano Marittima; Alimentari De Cesari, Montaletto; Parafarmacia, Savio di Cervia.

Il numero delle mascherine è contingentato e pertanto l’amministrazione ha deciso la consegna a domicilio, insieme alla spesa, alle medicine e buoni spesa, alle persone nelle condizioni di maggiore fragilità e poi alle farmacie comunali e private, oltre ad alcuni punti vendita nei luoghi dove non sono presenti le farmacie. Si raccomanda di rivolgersi alla farmacia del proprio quartiere e di dare, con senso di responsabilità, la precedenza alle persone più in difficoltà (anziani e categoria fragili), sollecitando chi ha maggiori possibilità economiche ad acquistare quelle in vendita.

L’assessore Enrico Mazzolani che coordina la distribuzione ha dichiarato: "La prima fase di consegna nelle farmacie e nei punti vendita nei luoghi dove queste non sono presenti si è conclusa con grande collaborazione da parte dei cittadini che sono andati a richiederle con coscienza e responsabilità. A loro va il nostro ringraziamento, così come ringraziamo tutti i volontari delle associazioni di volontariato della Protezione civile e socio-sanitarie, che si sono prodigati nel confezionamento e nella distribuzione delle mascherine".