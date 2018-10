Nello stabilimento Eni una messa dedicata a Enrico Mattei e ai dipendenti scomparsi

Nella ricorrenza della scomparsa dell’ingegner Enrico Mattei, l’Arcivescovo di Ravenna Monsignor Lorenzo Ghizzoni celebrerà la Santa Messa che accomuna nel ricordo del fondatore dell’Eni tutti i lavoratori dello stabilimento scomparsi. La Messa si terrà sabato 31 ottobre alle 16 nella sala Mattei dello stabilimento Eni Versalis (ex Anic). Quest’anno un particolare ricordo sarà dedicato alla figura di Costanzo Basaglia,deceduto il 15 agosto 2018, iniziatore della Celebrazione in memoria del grande capitano d’industria all’indomani della sua tragica scomparsa, avvenuta il 27 ottobre 1962. Alla cerimonia saranno presenti le maestranze dello stabilimento e autorità cittadine. L’invito è rivolto a tutti i dipendenti ed ex dipendenti del Polo Chimico, ai familiari dei colleghi di lavoro scomparsi, agli amici ed a quanti desiderano unirsi al ricordo nella preghiera.