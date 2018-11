Neonato muore dopo la corsa in ospedale: disposta l'autopsia

E' morto a poco più di due settimane di vita all'interno dell'ospedale. E' quanto successo domenica al nosocomio Umberto I di Lugo, dove nel pomeriggio si sono precipitati i genitori del piccolo spiegando che il neonato non stava bene. Le sue condizioni fin da subito sono apparse molto gravi: i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma dopo poco più di un'ora dal suo ricovero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Un dolore immenso e una tragedia assurda, quella su cui ora l'Ausl cercherà di fare luce tramite l'autopsia sul cadavere del neonato, per capire se la sua morte sia stata causata da cause naturali e se il piccolo soffrisse di qualche patologia. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola martedì.