Nervoso in auto: sotto al sedile aveva nascosto un chilo di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì pomeriggio, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto delle disposizioni finalizzate a scongiurare la diffusione del contagio da Covid-19 predisposti dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi, gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di una Volkswagen. All’atto dell’identificazione il conducente, il 32enne, già noto per reati in materia di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi e violazione delle norme di soggiorno sul territorio nazionale, ha mostrato un ingiustificato nervosismo.

L’atteggiamento dell’uomo ha indotto gli investigatori della Squadra Mobile ad approfondire la verifica in corso, che ha consentito di rinvenire e sequestrare un panetto di cocaina, risultato del peso di un chilogrammo, che era stata nascosta sotto al sedile del passeggero anteriore. Nel corso della medesima perquisizione, estesa anche all’abitazione dell'uomo, i poliziotti hanno proceduto al sequestro della somma di 260 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, atteso che l’uomo non è risultato svolgere alcuna attività lavorativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 32enne, al termine delle formalità di legge, è stato dichiarato in stato d’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Ravenna.