Temperature in picchiata sotto lo zero: pericolo ghiaccio sulle strade

Dopo la neve, il ghiaccio. Le temperature negative hanno trasformato in lastre scivolose le arterie stradali, soprattutto quelle secondarie o interne nei quartieri. Le pozze e i rigagnoli che si sono formati con lo scioglimento della neve si sono trasformati in ghiaccio già nella prima serata di lunedì, complice il forte abbassamento termico agevolato dal rasseranamento del cielo e dall'effetto albedo della neve. I mezzi spargisale hanno lavorato nella notte nel ravennate, nel faentino e nel cervese, ma si raccomanda la massima prudenza in ogni caso per chi si mette alla guida e per chi circola in strada anche a piedi.

"Martedì mattina abbiamo ritrovato via dei Pini, la strada che conduce alla scuola d’infanzia Peter Pan di Ponte Nuovo, completamente ghiacciata - lamenta Marcello Faustino del Popolo della Famiglia di Ravenna - Ci si poteva "sciare", ha ironizzato una mamma in realtà molto arrabbiata. Non possiamo che segnalare questo grave disservizio comunale che non troppo raramente trascura la zona di Ravenna sud in generale. Qui di mezzo però ci sono i bambini, che avrebbero diritto ad andare a scuola in totale sicurezza".

Il Comune di Ravenna informa che il "Piano ghiaccio" "è stato attivato nella serata di lunedì. Sul territorio comunale, suddiviso in “Città” e “Forese”, sono stati impiegati due mezzi per il centro e sei mezzi per il restante territorio. Sono stati fatti interventi sulla viabilità principale in particolare ponti, salite, rotonde, curve e incroci pericolosi. L’attività è proseguita anche nella mattinata ed è tutt'ora in corso con l’impiego di quattro mezzi. L’obiettivo del servizio è di ripristinare in tempi rapidi, nelle strade di competenza del Comune di Ravenna, le normali condizioni di viabilità in seguito alla formazione di ghiaccio, cercando di ridurre per quanto possibile il disagio per i cittadini e rendere sicura la circolazione stradale".