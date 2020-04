"Niballo Live", il palio di Faenza si racconta su Facebook

Una diretta su Facebook per raccontare storie, curiosità e aneddoti sul Palio del Niballo. E’ l’idea che Edoardo Caselli, Francesco Gorini e Gianfranco Mainetti del Rione Rosso hanno avuto e che nel giro di due giorni è divenuta un appuntamento domenicale con il conduttore Damiano Ventura e gli ospiti fissi: lo storico segretario del Palio Aldo Ghetti e il giornalista Gabriele Garavini.

Nella prima puntata, cui è stato dato spazio anche all’intervento di Gianni Sarrini, un videospettatore collegato da Arezzo, il viaggio nella storia del Palio di Faenza è iniziato con le origini della rievocazione e si è concluso con l’avvento degli anni '80, in un racconto nel quale non sono mancate digressioni su temi attuali come il vincolo dei cavalieri e su controverse questioni storiche come il Palio del 1969, senza poi dimenticare il mitico cavaliere Franco Ricci e gli altri tornei cavallereschi disputatisi nel corso degli anni in Piazza del Popolo quali la Disfida con Foligno e quella fra i Castelli della Val d’Amone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La trasmissione Niballo Live tornerà in onda domenica 26 aprile alle 18,00 nuovamente in diretta sulla pagina Facebook del Rione Rosso e si ripercorreranno gli anni d'oro della festa, gli anni '80, con gli interventi dei Cavalieri faentini più vincenti sia tra le mura cittadine, sia nelle giostre d'Italia e alcuni loro celebri allenatori.