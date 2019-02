Nicolas Vaporidis e Antonio Catania cenano a Cervia e scattano foto con i fan

Non capita tutti i giorni di vedere passeggiare tra le strade della propria città due attori del calibro di Antonio Catania e Nicolas Vaporidis. I due sono stati avvistati giovedì sera al ristorante "Al Pirata", che ha ospitato il cast dello spettacolo teatrale “L’Operazione” in programma in questo weekend sul palcoscenico del “Walter Chiari”. Gli attori non hanno perso l'occasione di firmare autografi e scattare qualche foto con i fan.