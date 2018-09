Nicolò Zanotti da San Pancrazio al conservatorio Nazionale di Danza Di Lisbona. Ottimo risultato per il ragazzo sedicenne che lo scorso aprile a seguito dell’ audizione svoltasi nella capitale Portoghese è stato ammesso in una delle accademie più prestigiose d’Europa. In questi giorni inizia il nuovo percorso di Nicolò, da tre anni pendolare da San Pancrazio al Ravenna Ballet Studio diretto da Cinzia Di Pizio la quale lo ha guidato nella preparazione per l’audizione avendo riscontrato in lui una forte passione e dimostrato grande spirito di sacrificio, indispensabile per intraprendere il mestiere di danzatore. La scuola ravennate, anche grazie ad uno staff di insegnanti ex danzatori professionisti, si è distinta negli ultimi anni nella preparazione di allievi maschi per i quali è diventata un punto di riferimento a livello regionale, infatti da ricordare anche Alessandro Francesconi e Francesco Mezzoli ammessi rispettivamente al quarto e secondo corso dell’ Accademia Alla Scala di Milano.