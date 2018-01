Niente acqua in diverse strade per una tubatura rotta: ripristinato il servizio idrico

Grossi disagi giovedì mattina a Conselice per la rottura di una condotta idrica in via Bartoletti, che ha comportato l’interruzione del servizio idrico per le utenze della zona compresa tra le vie Bartoletti, Predola Massari e Gardizza fino al civico 13. Hera ha concluso la riparazione e attualmente nella zona il servizio è stato ripristinato. L’azienda segnala che potrebbero verificarsi ancora variazioni di pressione e temporanei intorbidimenti ma comunque resta confermata la potabilità dell’acqua, dal punto di vista chimico e batteriologico. Il Pronto intervento di Hera era intervenuto subito, giovedì mattina, per mettere in sicurezza la zona e procedere con la riparazione. Per le segnalazioni di rotture e guasti alle reti idriche è sempre attivo il call center di Pronto Intervento al numero 800713900.