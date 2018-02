Nomine e designazioni del Comune: come presentare la candidatura

Come disposto dal Consiglio Comunale di Faenza a novembre 2015, le persone interessate possono presentare la propria candidatura per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in qualsiasi momento dell'anno: l'elenco delle persone disponibili viene integrato trimestralmente con cadenza predeterminata, a partire dal successivo trimestre solare rispetto alla data di invio della domanda (primo aprile, primo luglio, primo ottobre e primo gennaio). Pertanto, per essere inseriti nell'elenco dal 1 aprile 2018, occorre inviare la propria candidatura entro il 31 marzo 2018 utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet del Comune di Faenza. Una volta presentata, la candidatura di norma è valida a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'interessato o eventuale rinnovo dell'elenco da parte dell'amministrazione comunale. I rappresentanti sono scelti fra persone che abbiano una comprovata competenza e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o esperienze per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali ricoperte nel settore pubblico o privato.