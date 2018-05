Non accettava la fine della loro relazione: stalker pedina la ex e viene arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato in flagranza un uomo per il reato di atti persecutori. Non sarebbe stata la prima volta che il 28enne tentava di infastidire la ragazza, ma l’ultimo tentativo di avvicinarla gli è stato fatale. L'uomo non si rassegnava e pretendeva di continuare la relazione con la donna pedinandola, importunandola e costringendola a rifugiarsi presso la propria abitazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno bloccato alla base ogni velleità di contatto tra lo stalker e la vittima; immediatamente portato in Caserma, sull’uomo sono iniziati gli accertamenti fino a determinare lo stato di arresto. Giovedì, dopo la convalida, l’autorità giudiziaria ravennate lo ha sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione con qualsiasi mezzo nei confroni della donna.

