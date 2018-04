Non fa in tempo di accorgersi di averlo perso, che la Polizia le riporta il portafoglio

La Polizia di Stato ha restituito il portafogli ad una signora americana 63enne che soggiorna a Ravenna smarrito poco prima in un negozio di abbigliamento. Nel primo pomeriggio di venerdì la giovane commessa di un negozio di via Diaz ha notato a terra in un angolo un portafogli da donna con all’interno 200 dollari americani 225 euro oltre a carte di credito e altri documenti. Senza esitare un momento ha chiamato gli agenti di una volante ai quali ha consegnato il portafogli indicando che con tutta probabilità la proprietaria era una cittadina americana entrata nel negozio tempo prima. Dal negozio stesso i poliziotti hanno effettuato una ricerca della donna nelle banche dati delle forze di polizia scoprendo che aveva preso alloggio da alcuni giorni in un bed and breakfast in città. Raggiunta è rimasta sorpresa dalla visita degli agenti non essendosi ancora avveduta dello smarrimento del portafogli che è stato immediatamente restituito. Nel congedarsi ha affermato che tornerà nel negozio non solo per ringraziare la commessa ma anche per fare spese.