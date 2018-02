Non ha i soldi per la droga: si offre di accompagnare il pusher da un altro 'cliente'

Non potendo pagare la dose appena acquistata si sarebbe offerto di fare un favore al suo pusher. La Polizia di Ravenna ha arrestato un 27enne fusignanese per spaccio di sostanze stupefacenti. Martedì pomeriggio l’attenzione del personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, durante i normali servizi di prevenzione e contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti a Fusignano, è stata attirata da un giovane, già conosciuto per i suoi trascorsi nel mondo delle sostanze stupefacenti, che raggiunto da un’auto con un giovane alla guida sarebbe salito celermente a bordo del veicolo, ripartito poi verso un supermercato di via Garibaldi.

I due giovani, sempre a bordo del veicolo, sono rimasti in attesa nel parcheggio fino a quando un terzo ragazzo si sarebbe avvicinato al finestrino del passeggero dell’auto, con il quale sarebbe avvenuto un rapido scambio. L’immediato controllo eseguito dagli agenti della Narcotici avrebbe permesso di constatare che il 27enne aveva appena ceduto al terzo ragazzo una dose di cocaina: stessa cosa aveva fatto poco prima con il conducente dell'auto che, non potendo pagare la droga acquistata, si era offerto di trasportare lo spacciatore al suo "appuntamento". L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. I due acquirenti delle dosi di cocaina, sottoposta a sequestro, sono stati invece segnalati alla competente Autorità amministrativa.