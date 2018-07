Non ha la patente, ma non rinuncia all'auto: beccato ubriaco dopo aver passato il rosso

Ubriaco e senza patente è stato stanato mentre passava col rosso. Un 28enne ravennate è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Municipale di Modena. Il fatto è avvenuto nella nottata tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2. Ai vigili non è passata inosservata la manovra di una "Alfa Romeo" con due uomini a bordo, che è transitata con il semaforo rosso e a velocità sostenuta, senza nemmeno rallentare, tra viale Rimembranze e viale Vittorio Veneto, all’incrocio di piazzale Risorgimento, a Modena.

Fin da subito i due occupanti sono apparsi in un evidente stato di alterazione: il passeggero era un tunisino di 45 anni, regolare sul territorio ma con diversi precedenti per reati contro il patrimonio; il guidatore, anche lui con precedenti e con un tasso alcolico ben più alto dei limiti, ma soprattutto senza patente, mai conseguita. In seguito agli accertamenti è poi emerso che la mancanza della patente gli era già stata contestata in altre quattro occasioni e una di queste, avvenuta a Conselice, è passata in giudicato, con ammenda da 1.600 euro.

Pertanto, la Polizia municipale ha provveduto a denunciare il conducente alla Procura per recidiva nella guida senza patente oltre che per la guida con tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro, visto che all’analisi aveva raggiunto la ragguardevole soglia di 1,72 grammi per litro, ben oltre tre volte i limiti. Non solo, il giovane è stato anche segnalato alla Questura di residenza per violazione dell’avviso orale dello stesso Questore che gli aveva intimato di non accompagnarsi con persone già note alle forze dell'ordine.