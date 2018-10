Non paga tutta la merce: denunciata dalla Polizia una 19enne

Una 19enne nei guai per un furto commesso in un negozio in via IV Novembre, a Ravenna. La titolare del punto vendita ha spiegato ai poliziotti che poco prima una giovane che aveva pagato alcuni articoli si era diretta verso l’uscita e nell’attraversare le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme. Sempre secondo le dichiarazioni della proprietaria, la ragazza era fatta rientrare nel negozio e invitata a mostrare la merce in suo possesso.Alcuni degli articoli esibiti dalla giovane non risultavano tra quelli pagati poco prima, ma secondo quanto dichiarato alla cassiera, sarebbero stati acquistati la stessa mattina dalla di lei madre. Quanto dichiarato, non ha trovato riscontro nell’esame degli scontrini emessi nel corso della mattina. Per questi motivi è stata denunciata