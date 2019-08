"Non perdere la scuola materna a San Michele": la richiesta dei Repubblicani

"Non perdere la scuola materna a San Michele": è la richiesta dei repubblicani di San Michele, che hanno proposto in primo luogo di ristrutturare l'edificio attuale di via Faentina che ospita l'asilo. "Ma abbiamo ricevuto dal Comune, che ne è proprietario, il parere negativo sul ripristino dell'edificio per i costi dell'antisismica e per la vetustà della sede - dichiarano Massimo Cimatti e Giannantonio Mingozzi a nome dei repubblicani del paese - Cuccessivamente, per la verità senza coinvolgere i sanmichelesi nè il nostro comitato della festa, in sede di Circoscrizione si è ipotizzata una nuova sede da costruire nel piccolo parco giochi di via Mantegna, ipotesi che abbiamo contrastato, assieme al comitato, per gli spazi angusti assolutamente inadeguati che avrebbero totalmente soppresso il parchetto, e abbiamo avuto ragione. Poi ci è sembrato opportuno far presente che un nuovo edificio si poteva realizzare nell'area di fronte alla sede attuale, utilizzando una piccola parte del Parco della Rimembranza. Questa proposta la riteniamo ancora valida, ma nel contempo apprezziamo l'ultima idea municipale, in fase di verifica, per la realizzabilità di una materna a due sezioni nell'area verde di via Pietro da Rimini, un ettaro di superficie solo un quinto del quale verrebbe occupato da asilo, giardino e relativo parcheggio".

Il tutto, però, a due condizioni concludono Cimatti e Mingozzi, "che vogliamo spiegare in una pubblica assemblea da indire al più presto. La prima: San Michele non può perdere la materna Zaccagnini e a nostro avviso la soluzione di via Pietro da Rimini non può prescindere da una nuova via di accesso all'area per non complicare ulteriormente la viabilità esistente. La seconda: l'attuale sede e gli immobili circostanti non vanno abbandonati, ma riconvertiti in una struttura di sostegno alla popolazione anziana che sta crescendo anche nelle frazioni vicine e che manca totalmente di soluzioni per la terza età".