Non rispetta il foglio di via: giovane denunciata a piede libero

Una romena di 25 anni è stata denunciata a piede libero per il reato di inosservanza al divieto di ritorno. Venerdì sera, nel corso del servizio di controllo del territorio, una Volante del Posto di Polizia di Cervia ha proceduto lungo la Statale 16 Adriatica, all’incrocio con via Giuseppe di Vittorio, all’identificazione di una ragazza presente a bordo strada. Dal controllo alla banca dati delle forze di polizia è risulta colpita da decreto di divieto di ritorno nel comune di Cervia, per il periodo di tre anni, emesso nei suoi confronti dal Questore Rosario Eugenio Russo il 12 luglio scorso e notificatogli il 5 agosto. La giovane è stata quindi denunciata in stato di libertà e nuovamente allontanata.