Non si arrende alla fine della relazione e spara con una scacciacani contro la casa dell'ex

Non rinuncia ad essere stato abbandonato e spara con una scacciacani contro la sua abitazione. Momenti di concitazione mercoledì a Faenza quando una telefonata è arrivata al 112: dall'altra parte della cornetta una donna terrorizzata ha raccontato che una persona si era introdotta nel suo cortile e stava sparando con una pistola. Arrivati sul posto gli uomini dell'Arma hanno trovato la donna che aveva chiamato; con lei io suoi genitori. Tutti erano stati minacciati da una quarta persona, un giovane che poco prima aveva sparato all’interno del cortile.

Dopo essere stato bloccato e identificato, l'individuo ha raccontato ai militari che la donna che poco prima li aveva chiamati era la sua ex fidanzata che aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale. Il ragazzo nel frattempo, alla vista delle divise, si era disfatto dell’arma, gettandola nel cortile. È stato il padre della sua ex a indicare ai militari la cosa. In effetti sul pavimento mattonato che attraversava il prato dell’abitazione è stata recuperata una replica di una Beretta 92FS priva di tappo rosso, quindi facilmente confondibile con una vera arma da fuoco.

I Carabinieri hanno notato che la replica emanava un forte odore di polvere da sparo e nel serbatoio delle cartucce c’erano tre colpi inesplosi. Il giovane, che appariva palesemente ubriaco, è stato poco collaborativo. All’interno della sua vettura i carabinieri hanno trovato un taglierino ed un cacciavite. Nella perquisizione nella sua abitazione invece i militari hanno trovato tre confezioni di cartucce a salve. Dal racconto della donna che aveva chiamato il 112 è poi emerso che i due si erano conosciuti due anni prima e la sera precedente avevano litigato per la sua eccessiva gelosia così la donna aveva deciso di tonare a vivere a casa dei genitori. Dopo aver trascorso la notte in caserma il giovane è stato accompagnato in Tribunale e giovedì mattina il giudice ha disposto il divieto di alla famiglia della ex e alla donna fino al processo.