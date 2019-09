"Non si maltrattano i bambini", il libro della scrittrice ravennate premiato a Roma

La ravennate Ornella Fiorentini si è aggiudicata la vittoria al premio letterario “Books for Peace 2019” nella sezione fantasy col romanzo intitolato “Non si maltrattano i bambini”, edito da Edizioni Giovane Holden. La scrittrice, che è nata e vive a Ravenna, ha al suo attivo numerose pubblicazioni e si è aggiudicata nel corso degli anni numerosi premi letterari.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato presso la Regione Lazio (Sala Tirreno) a Roma. Il concorso letterario, quest’anno rivolto a soli libri scritti in lingua italiana, è volto alla riflessione su tematiche quali la non-violenza, la solidarietà, l’attenzione ai più deboli, alla pace attraverso la cultura, attraverso le parole. Pace intesa nella complessità del concetto, ovvero non solo la pace in senso lato, tra nazioni in guerra, ma la pace specifica tra gli individui, nel rispetto del loro essere cittadini del mondo.