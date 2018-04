Non si trovano gli stagionali, la parola ai giovani: "Contratti e retribuzioni inaccettabili"

"Anche quest’anno, con puntualità, l’apertura della stagione ripropone le consuete dichiarazioni e valutazioni di singoli imprenditori e di associazioni di categoria sulla difficoltà di reperire il personale stagionale in stabilimenti balneari, alberghi, pizzerie, bar gelaterie e attività connesse al turismo. Ne prendiamo atto con amarezza, perché condite dai soliti luoghi comuni che sembrano tutti puntare il dito contro la volontà dei ragazzi e delle ragazze, giovani e meno giovani". A parlare sono i giovani di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista di Ravenna, che cercano di fare chiarezza su una questione che da diverse estati fa insorgere delle critiche.

"Una domanda ci sorge spontanea: quali sono i contratti che si propongono, quali le condizioni e le retribuzioni? - proseguono da Mdp - Il tema non può essere affrontato guardando una sola delle due facce della moneta. La realtà ne risulta inevitabilmente fuorviata. Se vogliamo ragionare seriamente sul perchè si faccia fatica a trovare mano d’opera in questo settore dobbiamo obbligatoriamente rispondere a queste domande, senza ipocrisie, senza strumentalizzazioni in un settore che ormai ha prezzi al consumo alti e in costante crescita (un bagnino vale 10 lettini? Un barista vale 20 birre medie? Un cameriere 2 coperti?). Le condizioni di lavoro stagionale in riviera oramai sono in molti casi inaccettabili, ed è questa la ragione che spinge anche i giovani, pur cresciuti col mito della stagione estiva, a rinunciare oppure a tentare in altri settori. L’utilizzo spregiudicato, avvenuto negli ultimi anni di strumenti come voucher e contratti a chiamata hanno prodotto un abbassamento sensibile del salario medio molto pericoloso, a cui si legano solitamente orari massacranti, salti di giorni di turni di riposo, condizioni di sicurezza da rivedere. La manodopera qualificata è molto scoraggiata e anche i ragazzi che per mettere via qualche soldo si trasformavano in porta lettini o lavapiatti oramai non sono più disponibili a queste condizioni. Con i contratti a chiamata, che purtroppo molte volte fungono da paracadute per il lavoro nero, si lavora ad esempio nel solo fine settimana e solo se il meteo lo consente, perchè se è brutto l’attività può scegliere di lasciare a casa il lavoratore che naturalmente non viene pagato; per non parlare di malattia o infortuni, nonostante gli impegni presi con il datore di lavoro a inizio stagione. Per cui finiamola con i “Non hanno voglia di fare fatica”, “Preferiscono stare a casa mantenuti dai genitori e dai nonni”, “Non vedono la differenza tra fare bene il proprio lavoro e pretendere uno stipendio”, “Ci chiediamo che lavoro facciano se non sono più in riviera d’estate”, “Si spaventano all’idea di dover lavorare la sera o il fine settimana, manca la flessibilità”. Se si vuole aprire una riflessione seria, a livello di associazioni datoriali e sindacale, noi ci siamo ma non si giochi con la realtà, nella speranza che se la domanda supera l’offerta il salario stagionale riprenda a crescere".