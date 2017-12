Nona borsa di studio "Francesca Fontana", premiate due giovani universitarie

E’ stata consegnata ai giovanissimi studenti universitari cervesi la nona borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” - alla quale è anche dedicata l’omonima associazione culturale. L’importante momento si è svolto al termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza del presidente dell’associazione Paolo Pistocchi, dell’assessore alla pubblica istruzione del comune di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Claudio Lazzara e delle due giovanissime studentesse universitarie cervesi Gilda Barbieri e Giulia Raffaella De Luca.

Anche in questa edizione 2017 è stata assegnata la nona borsa di studio - del valore di duemila euro (suddiviso per l’ex-equo in due del valore di mille euro), grazie alla continua condivisione e il pieno sostegno del progetto del Lions Club Cervia ad Novas. “Questa è per noi - afferma il direttivo dell’associazione - una grande soddisfazione e un riconoscimento per la serietà e credibilità per il nostro impegno sociale e solidale. Infatti, vedere coloro che del proprio sodalizio come il Lion che fa solidarietà nel mondo diventi un nostro partner è motivo di orgoglio, non solo per il contributo di 500 euro ma per il riconoscimento della validità del progetto culturale, sociale e solidale”. Giunta alla sua nona edizione la borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da 7 anni è sostenuta dall’associazione culturale che porta il nome di Francesca, che nasce proprio quale scopo primario quello di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno giovanissimi universitari che siano meritevoli attraverso l’impegno dimostrato nello studio e che siano cittadini residenti nel comune di Cervia. Quest’anno, la commissione ha scelto con ex-equo Gilda Barbieri classe, 19enne residente a Cannuzzo di Cervia diplomatosi al Liceo Ginnasio Statale “Monti di Cesena e iscritta al primo anno dell’università agli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo di Bra (Cuneo), unica facoltà a livello internazionale – e Giulia Raffaella De Luca, 19enne residente a Cervia diplomatasi all’Istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Cesenatico e iscritta all’università di Bologna al corso di laurea in ingegneria biomedica con sede a Cesena.