Nonna "Aldina" spegne 104 candeline circondata da amici e parenti

Martedì 21 agosto ha compiuto 104 anni la massese Flavia Zonnari, detta “Aldina”. Circondata dall'affetto di parenti e amici, ha ricevuto anche la visita del sindaco Daniele Bassi che le ha donato un mazzo di fiori e una pergamena a ricordo. Aldina, nata a Berra in provincia di Ferrara, è in ottime condizioni di salute e sta per diventare trisavola per la quarta volta. Vive accudita amorevolmente dalla famiglia in via Imola da oltre cinquant'anni.