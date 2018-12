Nonna Elvezia compie 105 anni e festeggia nella Casa dei nonni

L’assessore del Comune di Cervia Gianni Grandu ha incontrato Elvezia Giunchi, che ha festeggiato 105 anni. Nata il 5 febbraio 1913, è tra le donne più longeve di Cervia. Ospite nella casa dei nonni a Castiglione di Ravenna, è accudita e coccolata da tutto il personale. Elvezia ha sempre fatto la sarta fin da bambina e lavora ancora per passione all’uncinetto. Ancora lucida, ricorda e riconosce le persone e per l'occasione ha recitato una poesia imparata da bambina da suo nonno. Anche questa volta, come in occasione dei suoi 100 anni, ha devoluto un piccolo contributo alla scuola Missiroli di Castiglione di Cervia e all’Associazione culturale Francesca Fontana di Pisignano. "E’ stato davvero piacevole conversare con lei per l’amore e la delicatezza che si porta dentro e la sua contentezza nel ricevere i fiori - spiega l'assessore Grandu - Si è raccomandata di non dimenticare gli anziani, i malati e i bambini che hanno bisogno sicurezza".