Nonna Filomena compie 100 anni, ma non rinuncia al vino e alle feste di paese

Domenica 27 gennaio Filomena Rava ha compiuto 100 anni. La signora ha festeggiato a San Lorenzo di Lugo, dove vive, insieme a circa 50 persone tra parenti e amici. Per l’occasione ha ricevuto anche la visita del sindaco di Lugo Davide Ranalli, che le ha portato gli auguri a nome di tutta la comunità.

Filomena Rava è nata il 27 gennaio 1919, vive da sola a San Lorenzo di Lugo e ha lavorato come operaia bracciante. Ha due figli, Marinella e Pietro, due nipoti, due pronipoti e uno in arrivo. Di lei la famiglia racconta che è un’amante del sole e non rinuncia mai a farsi lunghi bagni al mare. Inoltre, è sempre pronta per un pranzo al ristorante e un buon bicchiere di vino e non fa mai mancare la sua presenza alle feste organizzate a San Lorenzo.