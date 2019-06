Nonna Francesca da 'record': ha 18 trisnipoti e compie 100 anni

La signora Francesca Ricci Curbastro ha festeggiato martedì mattina presso la Casa residenza anziani Sassoli di Lugo il suo centesimo compleanno. Circondata dall’affetto del fratello Remo e dei nipoti Franca, Luciana e Luigi, ha ricevuto gli auguri di Pierluigi Ravagli, amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, di Michela Coveri, coordinatrice della struttura, degli operatori e degli ospiti della Sassoli, che le hanno dedicato una festa nel parco della Cra.

Nata l’11 giugno 1919 a San Lorenzo di Lugo dove ha vissuto fino al 2011, anno in cui si è trasferita alla Sassoli, la signora Francesca ha sempre lavorato come casalinga. Nel 1978 ha sposato Battista Venieri. Oltre a Remo aveva altri quattro fratelli (Agos, Costante, Gino e Maria) e oggi ha in tutto otto nipoti, nove bisnipoti e nove trisnipoti. Viene definita dai suoi familiari una persona dall’ottimo carattere, particolarmente disponibile verso gli altri e con uno stile di vita che è sempre stato molto sobrio.