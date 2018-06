Nonna Giovanna spegne cento candeline con gli amici della casa di riposo

Sabato 2 giugno alla casa di riposo “Don Carlo Cavina” di Lugo la signora Giovanna Zangari ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Per l’occasione, l’assessora alle Politiche sociali Lucia Poletti le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Giovanna è nata a Lugo il 2 giugno 1918, città dove ha sempre vissuto, lavorando come casalinga. Don Antonio Commissari ha celebrato la messa di ringraziamento per il suo centenario e nell’omelia ha sottolineato come “il sorriso e la gioia siano luce per chi ci è vicino”.

“Questa luce la vediamo nel volto della nostra cara Giovanna - come ha confermato suor Paola, coordinatrice della casa di riposo - Giovanna è una signora che, da quel 14 febbraio 1998, quando ha varcato la soglia della nostra struttura, non è mai passata inosservata: sempre distinta ed elegante, pronta per ogni battuta e piena di vita”.