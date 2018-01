Nonna "Lena" compie 103 anni: "Ai suoi tempi fu una delle 'rare' donne in carriera"

Lina Lanzoni ha compiuto 103 anni. Lunedì mattina "Lena", come tutti la chiamano, è stata festeggiata anche dall’amministrazione comunale di Sant'Agata sul Santerno: il sindaco e la vicesindaco hanno infatti portato alla festeggiata gli auguri di tutta la comunità santagatese.

Lina Lanzoni è nata a Massa Lombarda il 17 gennaio 1915. Diplomatasi maestra, ha poi esercitato una professione completamente diversa, come impiegata e poi come dirigente del Consorzio Agrario Nazionale. Ha quindi trascorso buona parte della sua vita a Bologna, ricoprendo incarichi che la portavano anche a Ravenna e a Roma. Era, per quei tempi, una delle rare donne in carriera, più libera non avendo un compagno e, aggiungono i parenti, “molto intelligente e molto bella”. Una volta raggiunta l’età della pensione, nel 1982, si è avvicinata ai cugini di Sant’Agata, dove risiede tutt’ora, accudita amorevolmente dalla badante Doina e da Giovanni Potenza, suo infermiere, tutore legale nonché amministratore di sostegno designato dal Tribunale di Ravenna.