Nonna Liliana spegne 100 candeline circondata dall'affetto della sua famiglia

Domenica ha compito 100 anni Liliana Berardi, vedova dell'architetto Vincenzo Gianstefani (che collaborò anche con il comune di Lugo), nata in una famiglia numerosa (tre sorelle e un fratello), partigiana, lughese doc nata a Lugo il 25 marzo 1918 e sempre vissuta a Lugo (dal 2014, solo per motivi di salute dovuti all'età, trasferita a Bologna vicino alla figlia), conosciuta e attiva nella società lughese, anche grazie all’attività commerciale di abbigliamento per bambini avuta sotto il pavaglione a cavallo degli anni '50. La figlia Anna Gianstefani, il genero, i tre nipoti e le loro mogli e compagno e le tre pronipoti la festeggiano, nel ricordo del marito venuto a mancare nel marzo del 2007 e dell’altra figlia Angela Gianstefani (venuta a mancare nel gennaio del 2015), condividendo il traguardo con la popolazione del comune che ha visto i suoi natali e il paese che l'ha vista vivere una vita, ricevendo e donando sempre la massima disponibilità, partecipazione e affetto dalla e alla comunità di Lugo.