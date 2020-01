Nonna Maria taglia lo straordinario traguardo dei 107 anni

La massese Maria Bottani ha raggiunto il fantastico traguardo dei 107 anni. In ottime condizioni di salute e ospite della Casa di Riposo Maccolini di Rimini, Maria è stata festeggiata dai figli e dai numerosi parenti. Per l’occasione ha ricevuto la visita anche dell’assessore all’ambiente del Comune di Rimini Anna Montini e del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, che le ha portato in dono una pergamena e un omaggio floreale, insieme alle felicitazioni di tutta la comunità massese. Maria, vedova da anni, ha lavorato nelle risaie, ha tre figlie, 7 nipoti e 5 pronipoti.