Nonna Pina spegne 100 candeline: grande festa alla casa per anziani

Lunedì 29 gennaio Giuseppina Guerra ha festeggiato il suo centesimo compleanno alla casa per anziani Villa Cecilia di Bagnacavallo. Circondata dall’affetto della sua famiglia, per festeggiare Giuseppina sono accorsi anche una trentina di amici dalla frazione lughese di San Potito, dove Pina - come tutti la chiamano - è nata nel 1918 e dove ha risieduto per tutta la vita; gli amici la hanno omaggiata con un album di fotografie che ripercorrono la sua vita. Giuseppina ha inoltre ricevuto gli omaggi del sindaco di Lugo e del sindaco di Bagnacavallo, che le hanno portato gli auguri a nome delle amministrazioni comunali.

Giuseppina è nata il 29 gennaio 1918 da una famiglia contadina e ha sempre lavorato in campagna e nell’industria della frutticoltura. Ha una figlia, Lea, e tre nipoti: Alex, Ivan e Rossana. Gode di ottima salute e risiede da circa un anno e mezzo alla casa famiglia Villa Cecilia di Bagnacavallo.