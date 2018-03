Nonno Carlo festeggia i 100 anni con quattro figli, otto nipoti e sei pronipoti

Domenica 4 marzo al centro sociale “Ca’ di cuntadèn” di Sant’Agata sul Santerno il signor Carlo Cristoferi è stato festeggiato da parenti e amici per il raggiungimento del centesimo anno di vita. A festeggiare Carlo erano presenti anche il sindaco Enea Emiliani, il vicesindaco Lilia Borghi, l’arciprete emerito don Renzo Tarlazzi e il medico di base Piersante Guerrini.

Carlo Cristoferi è nato a Lugo il 28 febbraio 1918, ha lavorato sempre in campagna come mezzadro, poi nel collettivo braccianti di Sant’Agata. Vedovo dal 1994, vive in famiglia con il figlio Oriano, amorevolmente assistito dai suoi cari. Ha quattro figli: Oriano, Irene, Domenica e Patrizia, otto nipoti, Davide, Sonia, Silvan, Barbara, Simone, Sara, Federica e Mirco e ha anche sei pronipoti, Bryan, Valentina, Gaia, Bianca, Mattia e Cesare. Il suo stato di salute è discreto e la sua mente ancora lucida. Assieme a Giulia Zardi, è il socio più anziano del centro sociale santagatese “Ca di cuntadèn”.