Nott de Bisò 2018: niente bottiglie di vetro, viabilità modificata e barriere antiterrorismo

Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla prossima edizione della Nott de Bisò, il 5 gennaio 2018, il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha deciso di vietare la vendita in piazza del Popolo di tutte le bevande in contenitori di vetro. L'ordinanza, in vigore dalle 10 di venerdì 5 gennaio fino alle 3 di sabato 6, vieta così la vendita, la somministrazione, l'introduzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro in piazza del Popolo e in un raggio di 100 metri dalla piazza. La somministrazione di bevande è invece consentita se le stesse sono consumate all'interno dei pubblici esercizi o delle relative concessioni di suolo pubblico, ma in questo caso il titolare dell'attività dovrà asportare immediatamente i contenitori di vetro vuoti. Il provvedimento, considerato l'abituale grande afflusso di pubblico alla manifestazione, è finalizzato a ragioni di sicurezza, per evitare che bottiglie e altri contenitori di vetro abbandonati o gettati a terra possano creare pericolo per i partecipanti o essere eventualmente usati come corpi contundenti.

Viabilità e barriere antiterrorismo

Numerose, inoltre, le modifiche alla viabilità programmate in occasione della Nott de Bisò. Un'altra ordinanza istituisce, infatti, una serie di divieti: già dalle 14 di giovedì 4 gennaio e fino alle 3 di sabato 6 sarà vietata la circolazione e la sosta in piazza della Legna, piazza del Popolo e piazza della Libertà, con obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in via Severoli all'intersezione con via Nazario Sauro. Dalle 19 di venerdì 5 gennaio fino all'una di sabato 6 saranno vietate la circolazione e la sosta per tutti i veicoli in via 20 Settembre (da via Laderchi acorso Garibaldi), corso Garibaldi (da piazza della Libertà a via Micheline), via Bertucci (da via P.Costa a piazza della Libertà), corso Mazzini (da piazza del Popolo a via Pistocchi) e corso Saffi (da piazza del Popolo fino all'intersezione con via Marco da Faenza - via Marescalchi). Sempre venerdì, dalle 14 alle 19, divieto di circolazione e sosta in via Cavour nel tratto compreso fra i due ingressi del parcheggio. Dalle 16 alle 19 divieto di sosta, su entrambi i lati, in via Santa Maria dell’Angelo, nel tratto da via Cavour fino a via Zanelli, e in via Severoli. Infine, dalle 5 alla mezzanotte di venerdì 5 gennaio, divieto di circolazione e sosta in piazza Martiri della Libertà, nel tratto da via Marescalchi al Palazzo del Podestà. Sempre per motivi di sicurezza, saranno inoltre installate delle barriere per vietare l'accesso di auto e mezzi pesanti nell'area della manifestazione.