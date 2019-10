Una folla in festa per Noemi e Rocco Hunt: in migliaia in centro per la "Notte d'Oro" - FOTO

Migliaia e migliaia di persone hanno affollato ieri sera il centro storico di Ravenna, ed in particolare piazza del Popolo, per la spettacolare "Notte d'Oro". Sul palco Noemi e Rocco Hunt per l'evento clou della serata, con il concerto iniziato dopo le 22.30. I due artisti si sono alternati in un concerto fatto di pop e rap. La serata musicale era iniziata già alle 18 con il dj set di "Radio Bruno" e a seguire Kuf, Sunset Radio, Giada Tripaldi, Giorgia Montevecchi e Katrin. Tanta gente anche alla Basilica di San Vitale per ammirare i Mosaici di Note d'Oro, con una visita al monumento Unesco accompagnata dalla musica sacra del Coro Ex Tempore. Una serata davvero bellissima, favorita anche dalle temperature ancora gradevoli per essere un sabato di inizio ottobre. Ecco le foto di Massimo Argnani