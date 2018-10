Notte d'Oro 'sicura': stop a bottiglie e alcolici, bus navetto gratuito

Tutto pronto per 12esima edizione della Notte d’Oro, che oltre al concerto del cantautore Lorenzo Fragola in Piazza del Popolo porta tanti appuntamenti con la musica nei luoghi più suggestivi della città.

Le ordinanze

Dalle 20 di sabato 6 ottobre alle 5 di domenica 7 nell’ambito del centro storico sarà in vigore il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattina (per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare - quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc. - dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica). Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione. Sempre dalle 20 del 6 ottobre alle 5 del 7 ottobre e sempre nell'ambito del centro storico, sarà in vigore il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere.

Bus navetto gratuito

Dalle 20.10 di sabato 6 alle 4 di domenica 7 ottobre (ogni 10 minuti) corse andata e ritorno da parcheggi dello Stadio (Piazza Sighinolfi e Piazzale del Commercio a Piazza Caduti per la Libertà) e da Pala De Andrè (viale Europa) a viale Farini. In occasione della Notte d'Oro, nei giorni di sabato e domenica si provvederà a spostare l'orario di chiusura dei bagni di Pazza Port’Aurea, di via Pasolini e di Piazza Baracca alle 2.