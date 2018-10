Notte d'Oro "stupefacente": trovato con 5 chili di marijuana in auto, pusher in manette

Una Notte d'Oro "stupefacente". La Polizia di Stato sabato, in occasione della Notte d'Oro, ha denunciato un 54enne originario di Reggio Calabria, residente a Ravenna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predisposto in occasione dell'evento dal Questore Rosario Eugenio Russo, sabato sera un equipaggio della Squadra Mobile ha proceduto, a Lido Adriano, all’ordinario controllo di un’auto Kia Sportage. Alla guida del veicolo il 54enne operaio incensurato il quale, pur trattandosi di un normale controllo, avrebbe manifestato un insolito nervosismo.

La conseguente ispezione del veicolo ha fatto emergere la presenza di un borsone, contenuto all’interno del bagagliaio, che all’apertura è risultato contenere tre sacchi di cellophane trasparente con all'interno complessivamente 5 chilogrammi di marijuana. La successiva perquisizione presso l’abitazione dell'uomo ha consentito agli agenti di rinvenire materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e una pistola, marca Tanfoglio calibro 9 x 21, corredata da tre caricatori e lecitamente detenuta, che è stata cautelativamente ritirata dai poliziotti. Il 54enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Ravenna, a disposizione della Procura della Repubblica.