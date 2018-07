Notte Rosa, al mare scatta l'ordinanza anti-vetro e anti-alcol

In occasione della Notte Rosa, dalle 20 di venerdì 6 luglio alle 5 di domenica 8 luglio a Marina di Ravenna e a Punta Marina è in vigore una apposita ordinanza antivetro e antialcol.

In particolare a Marina di Ravenna sarà in vigore il divieto di vendere qualsiasi tipo di bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione, anche temporanea, di alimenti e bevande; per i titolari di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto…), di circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione.

A Punta Marina in entrambi i lati di lungomare Colombo, negli stradelli di raccordo con l’area retrodunale, funzionali all’accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in lungomare Colombo, piazza Saffi e via della Pineta e nell’area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari della località (cosiddetta fascia retrodunale) saranno in vigore l’assoluto divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche o di bevande e alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere. Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovino nella zona sopra indicata. Durante l’intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari di Punta Marina Terme sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione.